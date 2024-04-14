Актриса и певица Наталия Орейро уехала из России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Орейро приезжала в Россию на съемки в фильме «Письмо Деду Морозу». Съемки проходили в Подмосковье. Как отмечает Mash, финальной локацией проекта с актрисой стала усадьба Ивановское в Подольске. Почти месяц ее территория была огорожена, а внутрь никого не пускали.

По данным издания, после трагедии 22 марта съемки закончились досрочно.

Вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки. Теракт стал крупнейшим в России со времен трагедии в Беслане.

Известно, что во время теракта в зале присутствовал актер Сергей Светлаков. Сергей Бурунов мог также оказаться на его месте, но опоздал на концерт.

23 марта сообщалось, что в 2024 году в «Крокус Сити Холле» также должны были выступить такие артисты, как Владимир Кузьмин (29 марта), Ирина Понаровская (20 апреля), Любовь Успенская (12 апреля), Ани Лорак (19 апреля), Слава (27 апреля), Григорий Лепс (15 июля), Алена Апина (21 ноября).

Ранее Эмин Агаларов ответил на слухи, что «сбежал» из России.