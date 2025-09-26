Яна Чурикова поддержала поступок Shaman на «Интервидении»

Телеведущая Яна Чурикова, выступившая в роли комментатора конкурса «Интервидение-2025», в беседе с «Газетой.Ru» поддержала просьбу Shaman (Ярослав Дронов) не оценивать его выступление.

«Видела много негатива по поводу решения Ярослава. В том числе от авторитетных людей. Но в этой ситуации я полностью на его стороне. Возможно, на решение Ярослава повлияло то, что он лично увидел, какая огромная и увлеченная команда работала на каждом участке проекта. Как командный игрок я бы поступила так же. Личные амбиции нужно порой приносить на алтарь общего дела. Тем более это не спорт индивидуальных достижений, а смотр культур», — заявила Чурикова.

Высказалась комментатор и о победителе «Интервидения», которым стал Дык Фук из Вьетнама:

«Дык Фук — душка, очень воспитанный молодой человек, уважающий традиции своего народа и проникшийся традициями нашего. Он, кстати, оценил поступок Ярослава. Что касается победы, вся делегация Вьетнама отработала четко. Хочу отметить работу молодого режиссера-постановщика Вьет Ана, автора всей этой красоты в номере».

Телеведущая также отметила, что на «Интервидении-2025» выделила для себя разнообразие культур, ей полюбились многие исполнители.

«Напеваю песни с разных континентов. Африка, к примеру. У песни Мадагаскара я даже выучила припев, так запал в душу дуэт Denise & D-Lain. А ЮАР? Mzansi Jikelele — настоящая музыкальная сборная своей страны, спели , кроме английского, на трех языках — зулу, тсонга и венда. Кения и Эфиопия – в плейлисте. Очень понравился артист Ван Си и песня от Китая. Арабский мир запомнится лирикой и напевными мелодиями: Дана Аль-Мир из Катара влюбила всех в себя, настолько она классная и открытая. Саиф Аль-Али и Зейна Имад также очень достойно представили свои страны. Латинская Америка добавила своих красок : Сулема Иглесиас Саласар и Куба, Омар Аседо и Венесуэла , Лусиану и Таис из Бразилии, покорившая мое сердце Нидия Гонгора из Колумбии. Ее обряд связи с миром предков в песне «En los manglares» впечатляет именно когда смотришь номер», — поделилась Чурикова.

Телеведущая добавила, что достойно выступила на конкурсе и Белоруссия: «Настя Кравченко из Беларуси — вообще моя гордость, ей всего 21, а она уже так крута».

20 сентября в Москве прошел конкурс «Интервидение». Победу одержал Дык Фук из Вьетнама. На втором месте оказалась Киргизия: его представляла группа Nomad. А замкнул тройку лидеров Катар. От этой страны выступила певица, композитор и актриса Дана Аль-Мир.

