Песенный фестиваль «Интервидение-2026» пройдет в Саудовской Аравии. Музыкальный критик Иосиф Пригожин призвал не отправлять на конкурс от России Полину Гагарину, Диму Билана и Shaman (Ярослав Дронов), заявив, что они «свое уже отпели». В беседе с Общественной Службой Новостей он предложил выбрать в качестве кандидата от РФ свою супругу, певицу Валерию.

Пригожин подчеркнул, что в России есть десятки талантливых и харизматичных артистов, призвав не повторяться и не направлять на конкурсы одних и тех же исполнителей, включая Гагарину и Билана.

«Они своё уже отпели на «Евровидении», теперь время тех, кому постоянно мешали представить Россию на мировой музыкальной арене. Надеюсь, что мы обойдёмся без прецедентов, как это было при Билане, когда один и тот же артист второй год подряд представляет страну», — заявил продюсер.

Он добавил, что очень хотел бы, чтобы Россию в будущем году представила Валерия, заявив, что сегодня в стране очень мало таких талантливых певиц. В любом случае, от страны в таком важном конкурсе должны участвовать только достойные артисты, которые никогда не портили себе репутацию никакими скандалами, заключил Пригожин.

Напомним, 20 сентября в Москве прошёл музыкальный конкурс «Интервидение – 2025». Победителем стал Дык Фук из Вьетнама. Артист забрал главный приз — хрустальный кубок и 30 миллионов рублей. Россию представил заслуженный артист, певец и композитор Ярослав Дронов (Shaman). Он выбрал лиричную композицию Максима Фадеева «Прямо по сердцу». После выступления певец попросил не оценивать его выступление и объяснил своё решение «законами гостеприимства».

Ранее в МИД встали на защиту Shaman перед Фадеевым после инцидента на «Интервидении».