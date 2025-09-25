Роза Сябитова отказалась от брака: «Даже если сам Джеки Чан разведется!»

Телеведущая Роза Сябитова заявила, что отказалась от брака в пользу себя

Телеведущая Роза Сябитова отказалась выходить замуж даже за своего секс-символа Джеки Чана. Об этом она сообщила в рамках YouTube-шоу «Любовь по расчету».

«У Ларисы [Гузеевой] не получается меня сосватать. Я сказала: «Лариса, успокойтесь, замуж не пойду». Она все время Брэдом Питтом бредила, а я Джеки Чаном. Даже если сам Джеки Чан разведется — а это мой самый идеальный символ сексуального мужчины — то я не пойду», — заявила сваха.

Сябитова объяснила свое решение тем, что у нее осталось еще 10–15 лет активной жизни, которые она планирует посвятить себе.

«У меня нет ни сил, ни желания тратить свои временные ресурсы, физические ресурсы. Не хочу, ребята, не надо. Успокойтесь. У меня все хорошо», — подчеркнула телеведущая.

В начале августа Сябитова в беседе с «Газетой.Ru» посоветовала актрисе Паулине Андреевой не вступать в серьезные отношения в ближайшее время. Весной этого года звезда сериала «Метод» развелась с режиссером Федором Бондарчуком. Телеведущая шоу «Давай поженимся» также подчеркнула, что способна найти идеального мужчину для Андреевой — но только после личной беседы.

Ранее Кушанашвили заявил, что вел себя как скот с первой женой.