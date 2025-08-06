Сябитова посоветовала Андреевой не вступать в отношения после развода с Бондарчуком

Сябитова заявила, что Андреевой нужно отдохнуть от отношений после развода с Бондарчуком

Звездная сваха Роза Сябитова в беседе с «Газетой.Ru» посоветовала актрисе Паулине Андреевой не вступать в серьезные отношения в ближайшее время. Весной этого года звезда сериала «Метод» развелась с режиссером Федором Бондарчуком.

«Я бы вообще рекомендовала ей пока просто передохнуть, как минимум полтора года, прийти в себя от этих отношений [с Федором Бондарчуком], сделать определенные выводы. Что ж сразу кидаться-то, искать другого?» — заявила Сябитова.

Телеведущая шоу «Давай поженимся» также подчеркнула, что способна найти идеального мужчину для Андреевой — но только после личной беседы с актрисой: «Вот когда она расскажет мне [свой запрос], тогда можно будет уже понимать, какой мужчина способен сделать ее счастливой».

36-летняя Андреева в марте 2025 года официально развелась с Бондарчуком, который старше ее на 22 года. Пара состояла в браке с 2019-го и воспитывала сына Ивана.

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