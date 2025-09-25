«Это пиар»: Дана Борисова опровергла роман своей дочери с продюсером Диброва

Телеведущая Дана Борисова заявила, что у ее дочери Полины, вопреки сообщениям СМИ, нет романа с продюсером Дмитрия Диброва Артуром Якобсоном, который вдвое старше нее. Это не более, чем пиар, а у девушки уже есть ухажер, заявила она Общественной Службе Новостей.

«Во-первых, нет никакого романа — это пиар. Во-вторых, я очень хорошо знаю Артура — это порядочный и хороший парень. В -третьих, я бы не позволила, чтобы Полина вышла в таком раннем возрасте замуж, она не готова к такому шагу, ей нужно еще набраться житейской мудрости», — отметила Дана Борисова.

Она сообщила также, что у Полины уже есть ухажер подходящего возраста, который ей очень нравится, и призвала не верить слухам относительно романа со взрослым мужчиной. Также ведущая призналась, что старается сильно не вмешиваться в отношения дочери, но все-таки по возможности контролирует то, что происходит в ее личной жизни.

Напомним, накануне Борисова назвала возлюбленного дочери Полины, продюсера Артура Якобсона, любителем дешевых пиар-поводов. Она призналась, что ей не нравится пиар, который устраивает для себя дочь. Знаменитость рассказала, что у нее ухудшились отношения с Полиной после проекта «Наследники». По словам телеведущей, у нее «снесло крышу». Борисова-младшая обвиняла мать в зависти. Она также жаловалась на «клеймо дочери бывшей алкоголички».

Ранее Дана Борисова объяснила, почему разрушила мечту дочери.