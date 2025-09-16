Диброва рассказала, что осталось ей после развода

Модель Диброва заявила, что у нее осталась одна квартира и дом после развода

Модель и блогерша Полина Диброва рассказала в интервью Лауре Джугелии, что они с Дмитрием Дибровым заключили брачный контракт перед разводом.

По словам Дибровой, после расставания с телеведущим у нее остался дом, две машины и квартира для старшего сына Александра. На данный момент она вместе с детьми проживает в загородном особняке подруги.

Диброва отметила, что бывший муж не помогает ей в оплате жилья, но поддерживает финансово в других областях.

«У нас есть договоренности с Дмитрием, что у нас... Ну, то есть поддержка оказывается, безусловно. Как сам? У меня трое детей», — поделилась модель.

В июле издание kp.ru сообщало, что жена Дмитрия Диброва ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Гордон представила интересы супруги бизнесмена. Она заявила, что у Елены «хотят отобрать всех детей и оставить ее на улице». Адвокат негативно высказалась в адрес Полины Дибровой. Она обвинила жену телеведущего и Товстика в обмане людей на деньги.

Ранее Дмитрия Диброва заподозрили в романе с молодой девушкой.