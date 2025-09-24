На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Татьяна Лазарева вспомнила, как спела песню про сало перед Пугачевой

Телеведущая Лазарева заявила, что Пугачева благосклонно отнеслась к пародии на нее
Alexander Keltik/Global Look Press

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказала в Telegram-канале, как спела пародийную песню на Аллу Пугачеву перед самой артисткой.

Лазарева рассказала, что это произошло, когда Пугачева была замужем за Филиппом Киркоровым. Киркоров пригласил телеведущую и на тот момент ее супруга Михаила Шаца (признан в РФ СМИ-иноагентом) на юбилей выступить ведущими.

По словам Лазаревой, в один момент Шац и Киркоров попросили ее спеть песню про сало. Этот трек является пародией на композицию Пугачевой «Свеча горела». Телеведущая призналась, что очень переживала на выступлении.

«Я ужасно волновалась, капец. Но со словами «меня заставили, у них мой паспорт», я ее спела. Но, в общем, была благосклонно принята. Алла Борисовна мне даже сказала: «Слова спиши, буду петь», — поделилась телеведущая.

В августе Татьяна Лазарева рассказала о выходе альбома с песнями ее исполнения. Она призналась, что записала эти композиции вместе с Дмитрием Хоронько в 2009–2010-х годах. По словам телеведущей, вместе с артистом они потратили время на выбор песен, согласование аранжировок и запись в студии. В 2011-м альбом оформили в физическую пластинку. Однако сами композиции попали в сеть только сейчас.

Ранее Татьяна Лазарева раскрыла, что для нее значит родина.

