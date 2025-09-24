На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда «Уральских пельменей» о несбывшейся мечте: «Откопать лучшую жизнь»

Комик Постовалов признался, что в детстве мечтал быть археологом
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Звезда творческого коллектива «Уральские пельмени» Роман Постовалов рассказал о несбывшейся мечте. Актера и телеведущего цитирует aif.ru.

По словам Постовалова, в свободное время он любит смотреть передачи про археологию, потому что в детстве сам хотел быть археологом.

«Возможно, потому что был мальчиком из маленького города Кургана и мечтал «откопать» лучшую жизнь. Разобраться с загадками прошлого», — делится он.

Накануне телеведущая Дана Борисова объяснила, почему разрушила мечту дочери Полине, перекрыв ей путь в шоу-бизнес. Объясняя свои действия, телеведущая заявила, что ситуация с ее дочерью очень непростая из-за проблем с ментальным здоровьем. По словам Борисовой, им пришлось долго работать, чтобы выровнять ее психологическое состояние.

Ранее актриса Варвара Шмыкова раскрыла свою мечту.

