Звезда «Уральских пельменей» о несбывшейся мечте: «Откопать лучшую жизнь»

Звезда творческого коллектива «Уральские пельмени» Роман Постовалов рассказал о несбывшейся мечте. Актера и телеведущего цитирует aif.ru.

По словам Постовалова, в свободное время он любит смотреть передачи про археологию, потому что в детстве сам хотел быть археологом.

«Возможно, потому что был мальчиком из маленького города Кургана и мечтал «откопать» лучшую жизнь. Разобраться с загадками прошлого», — делится он.

