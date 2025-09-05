На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дана Борисова объяснила, почему разрушила мечту дочери

Ведущая Борисова призналась, что разрушила мечту дочери из-за ментальных проблем
danaborisova_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Дана Борисова объяснила, почему разрушила мечту дочери Полине, перекрыв ей путь в шоу-бизнес. В беседе с Общественной Службой Новостей она объяснила это нестабильным ментальным состоянием своего ребенка и желанием ее защитить.

Напомним, до этого Полина заявила, что ее мать сделала все возможное, чтобы она не смогла работать на телевидении. В том числе она обзвонила все лучшие каналы и сказала им никогда не брать ее на работу. Борисова-младшая уверена, что стала бы популярнее, если бы не была дочерью телеведущей. Она считает, что на ней поставлено «клеймо».

Объясняя свои действия, телеведущая заявила, что ситуация с ее дочерью очень непростая из-за проблем с ментальным здоровьем. По словам Борисовой, им пришлось долго работать, чтобы выровнять ее психологическое состояние.

«А телевидение — это жестокий мир, где царит хаос, где ты не знаешь, кто враг, а кто друг, ты постоянно в центре внимания. Нас и без того постоянно пресса преследует, а теперь это еще и усилится», — пояснила звездная мама.

По ее мнению, Полина до конца не понимает, что мир шоу-бизнеса – это не ее стихия, потому что не каждый человек может справиться с постоянной критикой, хейтом, которые льются на звезд.

«Тебя могут сегодня обожать и любить, а завтра смешают с известной всем консистенцией и сольют. Я исключительно забочусь о ее эмоциональном состоянии, мне вовсе не жалко и не завидно, если она станет куда более успешной, чем была, например, я», — заявила Борисова, добавив, что со временем дочь поймет ее позицию.

Ранее Волочкова потребовала спасти дочь Борисовой от хирургов.

