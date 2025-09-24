Панкратов-Черный вышел на связь после госпитализации: «Не ищите меня в поднебесье»

Актер Панкратов-Черный призвал не верить слухам о его здоровье

Народный артист России Александр Панкратов-Черный вышел на связь после госпитализации. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

76-летний актер призвал не верить слухам о своем здоровье и заявил, что у него все хорошо и он собирается выйти на сцену 12 октября.

«Не ищите меня в поднебесье, не теряйте меня на земле», — процитировал артист собственное стихотворение.

Сообщения об уходе со сцены Панкратов-Черный назвал фейками. 12 октября он собирается приехать со спектаклем в Белоруссию.

Накануне представители Курганской филармонии заявили, что актер Александр Панкратов-Черный находится в реанимации. Точная причина госпитализации не уточнялась. В филармонии заявили, что актер болеет.

До этого Mash заявлял, что врачи Панкратова-Черного запретили ему курить. По данным издания, у актера выявили серьезные проблемы с легкими на фоне хронического бронхита.

Ранее у Александра Панкратова-Черного украли крышу.