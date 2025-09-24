Налоговая заблокировала счета блогера Штефанова

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала банковские счета блогера Александра Штефанова (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает PostNews.

Причиной блокировки стало то, что Штефанов не предоставил налоговую декларацию по ИП, связанному с деятельностью по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.

Штефанов известен по образовательным историческим роликам. На своем YouTube-канале он также освещает тему СВО. В 2023 году он снял документальный фильм про Донбасс. Для проекта блогер отправился в ДНР, где взял интервью у местных жителей.

Министерство юстиции России внесло Штефанова в реестр иностранных агентов в августе 2023 года.

В 2024 году стримерша Мира под ником «Остролистая Воительница» рассказала в соцсети «Х» о сексуализированном насилии со стороны Штефанова. По ее словам, блогер в 2020 году пытался ее изнасиловать, несколько часов бил и «угрожал выкинуть голой на лестницу».

Сам Штефанов заявил, что изнасилования не было, а он сам «никогда не применял физического насилия» к девушкам.

