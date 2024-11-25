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Блогер Штефанов ответил на обвинения в сексуализированном насилии

Блогер Штефанов заявил, что никогда не применял физического насилия к девушкам

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вДудь(признан иностранным агентом)/YouTube

Блогер Александр Штефанов (признан в РФ иностранным агентом), которого обвинили в сексуализированном насилии над своей подругой, в беседе с «Осторожно, новости» заявил, что изнасилования не было, а он сам «никогда не применял физического насилия» к девушкам.

Ранее стримерша Мира под ником «Остролистая Воительница» рассказала в соцсети «Х» о сексуализированном насилии со стороны Штефанова. По ее словам, блогер в 2020 году пытался ее изнасиловать, несколько часов бил и «угрожал выкинуть голой на лестницу».

«Она [Мира] писала мне, моей девушке, регулярно рассказывала обо мне всякие небылицы за глаза, но я никак их не комментировал», — заявил Штефанов.

Блогер связался с девушкой после обвинений. Она утверждает, что не обвиняла его в изнасиловании и признает, что приехала к нему сама и была согласна на интимную связь.

Штефанов также отметил, что стримерша психически нездорова и проходила лечение в психоневрологическом диспансере.

До этого дочь Любови Успенской, певица Татьяна Плаксина, призналась, что ее изнасиловали в больнице. Она рассказала, что это произошло три года назад в специализированной клинике, где ее лечили от наркозависимости. По словам артистки, в один день медбрат пришел к ней, «чем-то заколол» и изнасиловал.

Ранее в Петербурге иностранец заманил к себе женщину и попытался изнасиловать.

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