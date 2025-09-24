На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сын Никулина о недвижимости в Монако: «Я никогда не скрывал этого»

Сын Никулина: вся моя недвижимость стоит меньше, чем одно имение Запашных
true
true
true
close
Артур Лебедев/РИА Новости

Генеральный директор Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин сообщил, что владеет квартирой в Монако площадью 30 кв. м, которую приобрел 10 лет назад. Об этом он сообщил на шоу «Эмпатия Манучи».

«Я никогда не скрывал этого, но меня никто не слушает. Все говорят: «У него элитная квартира!» Почему элитная? <…> В старом городе, в хорошем районе. Но это не вилла царя, а обычная квартира», — уточнил он.

По словам Никулина, он является гражданином России и не планирует получать другие гражданства. В Монако у него есть вид на жительство. Телеведущий возмутился тем, что ряд граждан России выступают против того, чтобы известные личности имели зарубежную недвижимость.

«Этот фанатизм меня пугает. Чье собачье дело, куда я трачу свои заработанные деньги? Если уж переходить на личности, то есть репортаж из имения Запашных в Подмосковье. Могу гарантировать, что вся моя недвижимость — и московская, и в Монако — стоит меньше, чем оно», — заявил директор цирка Никулина.

Журналист и телеведущий Максим Никулин родился 15 ноября 1956 года в Москве в семье известных артистов цирка Юрия Никулина и Татьяны Покровской (Никулиной). В 1993 году начал работу в Московском цирке на Цветном бульваре как директор-распорядитель, а в 1997-м — после кончины отца — стал генеральным директором и художественным руководителем цирка.

Ранее сообщалось, что осудивший СВО лидер «Порнофильмов» ведет бизнес в РФ из-за рубежа.

