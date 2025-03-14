«Надоели нищие дамы»: Гоген Солнцев назвал желаемый подарок от новой девушки

Шоумен и исполнитель Гоген Солнцев заявил, что в качестве подарка от возлюбленной хотел бы получить последнюю модель Mercedes-Benz Maybach. Об этом он рассказал «Газете.Ru» в ответ на вопрос, какую машину предпочитает в виде подарка.

«Исключительно последнюю модель «Майбах». Надоели нищие дамы сердца», — рассказал «Газете.Ru» Гоген Солнцев.

Также шоумен поделился, что на первые заработки с выступлений более 20 лет назад он купил свой первый автомобиль Hyundai Getz. Машина до сих пор нравится Солнцеву и она находится в хорошем состоянии.

«Позже был Mini Cooper, но он настолько дорого обходился в обслуживании, что я его продал. Вообще, живя в мегаполисе, в отсутствии парковок покупать какую-нибудь Toyota Tundra или Volkswagen Amarok может или смельчак, или шизик», — поделился мнением артист.

Солнцев добавил, что сам является опытным автомобилистом, однако предпочитает ездить крайне осторожно, поскольку «дураков и лихачей на дорогах хватает». Такие поездки получаются очень медленными, поэтому Гоген признался, что все чаще отдает предпочтение такси и корпоративным водителям.

До этого Гоген Солнцев заявил в программе «ДНК», что его супруга Полина Давыдова изменила ему с ассистентом.

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