Гогена Солнцева избила фанатка за кражу трусов: «Превратилась в монстра»

Шоумен Гоген Солнцев вспомнил, что его избила поклонница за кражу трусов

Шоумен Гоген Солнцев рассказал Общественной Службе Новостей (ОСН) о случае, как его избила фанатка.

Более 10 лет назад, вспомнил Солнцев, он зашел в магазин нижнего белья вместе со своей подругой. В какой-то момент шоумен отвлекся на телефонный звонок и вышел из магазина, случайно прихватив с собой трусы.

«Баба[-консультант], которая за мной ходила [по магазину] и выпрашивала автограф, притворяясь моей фанаткой, набросилась на меня с кулаками и пыталась вырвать трусы, которые я чисто на автомате взял в руки», — вспомнил Солнцев.

Шоумен отметил, что не планировал красть трусы, но девушки-консультанты отказались его слушать. Они «вопили», что он вор, и вызвали охрану.

«В один миг милая поклонница превратилась в монстра. Она мне нанесла травмы, телесные повреждения», — рассказал шоумен.

Солнцев подытожил, что провел несколько часов в отделении полиции из-за случившегося.

Накануне Гоген Солнцев заявил, что хотел бы получить Maybach от любимой. Также шоумен поделился, что на первые заработки с выступлений более 20 лет назад он купил свой первый автомобиль Hyundai Getz.

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