В Госдуме предложили защитить песни Михаила Круга и «Сектора Газа»

Чернышов: песни Круга и «Сектора Газа» могут признать культурным достоянием
Юрий Абрамочкин/РИА Новости/Wikimedia Commons

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил присвоить трекам группы «Сектор Газа» и исполнителя Михаила Круга статус культурного достояния. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Политик направил письмо министру культуры Ольге Любимовой, где предложил создать специальный статус для популярных композиций музыкантов. По его мнению, это закрепит их вклад в культурное наследие и защитит от возможных запретов в будущем.

Поводом для такой инициативы стали недавние дискуссии вокруг цензуры песен. Так, депутат Ольга Германова заявила о необходимости ограничить распространение композиций Михаила Круга с нецензурной лексикой. Она подчеркнула, что речь не идет о полном запрете, и признала, что у артиста есть достойные песни.

Также в СМИ появилась информация о предложении депутата Нины Останиной запретить творчество группы «Сектор Газа». Позднее парламентарий пояснила, что ее слова неверно интерпретировали: она выступила только против публичного исполнения нецензурных треков.

Ранее певица Ирина Круг зарегистрировала бренд «Михаил Круг».

