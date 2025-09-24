Чулпан Хаматова поделилась новым видео: «Уже в публичных домах выступаем»

Актриса Чулпан Хаматова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ролик, снятый вместе с режиссером Дмитрием Крымовым и его соавтором по спектаклю «Записки сумасшедших» Петром Вознесенским.

В ролике Хаматова показала, как команда «Записок» проводит театральный ритуал накануне их выступления в Париже. Мероприятие состоялось в театре Théâtre du Gymnase 23 сентября, а на выступление звезд пришла посмотреть в том числе режиссер Рената Литвинова.

«Дима, мы уже в публичных домах выступаем, видишь?» — шутливо разрядила Хаматова обстановку перед выступлением.

Чулпан Хаматова уехала из России после начала спецоперации на Украине. Сейчас она проживает в Латвии. До этого актриса Мария Машкова анонсировала в Instagram зарубежные гастроли спектакля «Записки сумасшедших». В основе постановки — текст, созданный Дмитрием Крымовым: история о людях, которые потерялись в пространстве и времени, оказавшись в новых жизненных обстоятельствах не по своей воле.

Хаматова и Машкова заняты в спектакле «Единственные самые высокие деревья на земле» по пьесе Ивана Вырыпаева (признан в РФ иностранным агентом). Мировая премьера постановки состоялась 9 сентября в Варшаве.

