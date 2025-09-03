Мария Машкова пожаловалась на Чулпан Хаматову: «Изволит играть не только со мной»

Актриса Мария Машкова анонсировала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) зарубежные гастроли спектакля «Записки сумасшедших» с Чулпан Хаматовой в главной роли.

Машкова поделилась, что испытывает смешанные чувства из-за участия коллеги в других постановках, помимо их совместной работы.

«Моя новая любимая подружка — [Чулпан Хаматова] — изволит спектакли играть не только со мной. Но что поделать… Я буду обязательно ловить. Ловите и вы», — написала знаменитость в личном блоге, сопроводив публикацию злым эмодзи.

Гастрольный тур спектакля «Записки сумасшедших» стартует 14 сентября в Берлине и завершится 23 сентября в Париже. Всего артисты планируют показать спектакль в шести европейских городах. Режиссером спектакля выступил известный постановщик Дмитрий Крымов, а главные роли исполняют Чулпан Хаматова и Максим Суханов.

Хаматова и Машкова заняты в спектакле «Единственные самые высокие деревья на земле» по пьесе Ивана Вырыпаева (признан в РФ иностранным агентом). Мировая премьера постановки состоится 9 сентября в Варшаве. Спектакль рассказывает историю вымышленных американцев, созданных на основе персонажей из американских фильмов и литературы.

Чулпан Хаматова уехала из России после начала спецоперации на Украине. Сейчас она проживает в Латвии. Актриса Мария Машкова живет вместе с мужем в США.

