В Белоруссии заявили о создании с Россией кино для молодежи

Первый заместитель министра культуры Белоруссии Дмитрий Шляхтин рассказал ТАСС, что российская студия «Ленфильм» посотрудничает с белорусской кинокомпанией.

Шляхтин отметил, что в Минске снимают фильм «Батька Минай». Он назвал проект белорусской и российской стороны интересным. По его словам, сейчас наступил период активного сотрудничества России и Беларуси в киносфере.

«Прежде всего, в создании масштабных лент, рассчитанных на подрастающее поколение, но при этом это не развлекаловка какая-то, это ленты, которые несут достаточно глубокий смысл», — отметил первый заместитель министра культуры Белоруссии.

В июне президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал киностудию «Беларусьфильм». Он назвал крайне неудовлетворительными результаты студии и дела белорусской киноотрасли.

По мнению президента, для большинства белорусов отечественное кино закончилось «Августом 44-го…» и «Брестской крепостью». Лукашенко считает, что смотреть больше нечего. Он заявил, что киностудия окончательно потеряла семейную, юношескую и детскую аудитории.

