На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белоруссии заявили о создании с Россией кино для молодежи

Студия «Ленфильм» снимет кино для молодежи в Белоруссии
true
true
close
Андрей Александров/РИА Новости

Первый заместитель министра культуры Белоруссии Дмитрий Шляхтин рассказал ТАСС, что российская студия «Ленфильм» посотрудничает с белорусской кинокомпанией.

Шляхтин отметил, что в Минске снимают фильм «Батька Минай». Он назвал проект белорусской и российской стороны интересным. По его словам, сейчас наступил период активного сотрудничества России и Беларуси в киносфере.

«Прежде всего, в создании масштабных лент, рассчитанных на подрастающее поколение, но при этом это не развлекаловка какая-то, это ленты, которые несут достаточно глубокий смысл», — отметил первый заместитель министра культуры Белоруссии.

В июне президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал киностудию «Беларусьфильм». Он назвал крайне неудовлетворительными результаты студии и дела белорусской киноотрасли.

По мнению президента, для большинства белорусов отечественное кино закончилось «Августом 44-го…» и «Брестской крепостью». Лукашенко считает, что смотреть больше нечего. Он заявил, что киностудия окончательно потеряла семейную, юношескую и детскую аудитории.

Ранее Шукшина раскрыла свое отношение к Лукашенко.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами