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Певец Шура объяснил, почему никогда не заведет ребенка

Певец Шура заявил, что не заведет ребенка из-за наркотической зависимости в прошлом

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Личный архив Шуры

Певец Шура заявил в шоу «Ты не поверишь!», что в его жизни никогда не будет детей.

Шура объяснил, что боится передать своим детям различные патологии. Артист напомнил, что боролся с раком и страдал от наркотической зависимости.

«Была зависимость от запрещенных веществ, онкология, это все сложно. Подвергать дите каким-то патологиям я ни в коем случае не буду», — поделился исполнитель.

В начале 2000-х Шуре диагностировали рак яичка. Певцу была проведена операция по его удалению и курс из 18 сеансов химиотерапии.

«У меня была четвертая стадия, уже и врачи боялись за меня браться, там уже метастазы кругом, но мы все это прошли благодаря Одинцовскому военному госпиталю. В онкологии самое страшное — опустить руки», — рассказывал певец.

Шура также рассказывал, что в 90-е «свернул не на ту дорожку и не с теми людьми» и на пять лет «окунулся в наркотический угар». По словам музыканта, многие в его окружении хотели привить ему потребность выступать под веществами. Сейчас он избавился от зависимости.

Ранее Шура купил квартиру в центре Москвы.

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