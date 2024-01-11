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Баста обогнал Анну Asti и Инстасамку по прослушиваниям

«Яндекс Музыка»: рэпер Баста стал рекордсменом по количеству ежемесячных слушателей

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Алёна Яшина

Рэпер Баста (настоящее имя Василий Вакуленко) стал рекордсменом по прослушиваниям на «Яндекс Музыке», обогнав Анну Asti (настоящее имя Анна Дзюба) и Инстасамку (настоящее имя Дарья Зотеева). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу музыкального сервиса.

Баста поставил рекорд по количеству ежемесячных слушателей — к музыке исполнителя за месяц обратились более девяти миллионов пользователей.

«Основным фактором лидерства Басты стали прослушивания трека «На заре» — кавера певца на песню группы «Альянс», который вошел в саундтрек популярного сериала «Слово пацана», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, пользователи слушали его песни «В разные стороны», «Ты была права», «Карма» и «Сансара».

Накануне продюсер мероприятий в Дубае Максим Берин рассказал, что Баста наиболее востребован в столице ОАЭ.

«Баста очень востребован, это топовый артист, на которого всегда идут зрители», — признался Берин.

Ранее Анита Цой объяснила, почему ее не было на «Песне года».

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