Баста больше не будет выпускать альбомы

Рэпер Василий Вакуленко сообщил в беседе с ТАСС, что не планирует выпускать альбомы в рамках проекта «Баста».

Вакуленко признался, что сейчас работает над синглами. В прошлом году он выпустил 24 песни. Артист собирается презентовать свой клип на новый трек в День космонавтики – 12 апреля.

Вакуленко начал свою музыкальную карьеру в 16 лет. В 1997 году он стал участником группы «Психолирик», которая в 1999 году была преобразована в «Касту». В 2006 году вышел дебютный альбом рэпера «Баста 1». А через год певец стал совладельцем лейбла «Gazgolder». В январе 2024 года Баста стал рекордсменом по количеству слушателей на «Яндекс Музыке», обогнав Анну Asti и Инстасамку.

В сентябре 2023-го основатель коммуникационного агентства Guest Management и редактор светской хроники The Symbol Идрис Гитинаев заявил, что Вакуленко получает около пяти миллионов рублей за концерт.

В сентябре Вакуленко признался, что купил квартиру за 40-50 миллионов рублей. Жилье звезды площадью 200 квадратных метров состоит из пяти комнат.

Ранее Matrang разозлился на Басту после предложения о помощи.