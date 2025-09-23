На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Драпеко защитила «Сектор Газа» и Круга перед Госдумой: «Запрещать неправильно и глупо»

Депутат Драпеко назвала глупостью инициативу коллег по Госдуме о песнях Круга
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко выступила против запрета композиций шансонье Михаила Круга и группы «Сектор Газа», поскольку не считает подобные действия эффективными. Ее слова передает НСН.

«[Мат в песнях] надо «запикивать» это при публичном исполнении. У нас это и делается в СМИ. Но исправлять то, что уже спето, как? Это неправильно. А запрещать — еще глупее», — сказала парламентарий.

Также Драпеко не видит необходимости в присвоении особого статуса песням Михаила Круга и группы «Сектор Газа». По ее мнению, произведения российских исполнителей должны пройти проверку временем, чтобы стать, как предложил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, культурным достоянием России.

«Не думаю, что это творчество — это культурное достояние России. Я лично не знаю группу «Сектор Газа» <…> Вертинский, например, это достояние, но в свое время это тоже был шлягер, как Круг. Но Круг — это тюремный шлягер, а Вертинский — «интеллигентский», — отметила она.

Накануне член комитета Госдумы по культуре Ольга Германова предложила подвергнуть цензуре некоторые песни шансонье Михаила Круга. Позднее с похожей инициативой, но о запрете творчества группы «Сектор Газа», высказалась парламентарий Нина Останина. Причиной стали нецензурная лексика и бездуховность песен.

С противоположной позицией выступил Чернышов: он предложил присвоить трекам группы «Сектор Газа» и исполнителя Михаила Круга статус культурного достояния.

Ранее в МИД встали на защиту Shaman перед Фадеевым.

