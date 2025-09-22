Макс Фадеев о выступлении Shaman на «Интервидении»: «Я разочарован»

Продюсер и композитор Макс Фадеев раскритиковал выступление Ярослава Дронова (Shaman) на международном конкурсе «Интервидение» из-за неудачной организации номера. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

По словам Фадеева, шоу Shaman не соответствовало требованиям композиции, которая нуждалась в максимальной концентрации и физиологическом спокойствии артиста. Он назвал результат его выступления закономерным.

«Я разочарован. Зачем артиста с такой сложнейшей вокальной партитурой подвешивать на ниточку, заставлять бежать, спускаться, создавать ему каскадёрские условия? <…> Песня прозвучала некорректно исключительно потому, что Ярослав был помещён в заведомо невозможные для живого вокала условия», — заявил он.

Фадеев также поделился своим видением номера, которое было значительно проще: Shaman мог бы выйти в простой черной футболке под лучом света, а рядом стоял бы рояль. В таких условиях у певца была бы возможность полноценно донести до публики суть песни и передать ее настроение через голос.

«Видимо, телевизионные режиссеры привыкли работать с фонограммой, где артиста можно запускать хоть в космос — и с диафрагмой все будет в порядке», — возмутился продюсер.

Фадеев выразил надежду, что выступление Shaman на «Интервидении» станет «первым блином комом» для России. По его мнению, страна не может позволить себе подобные ошибки в будущем.

«Нас будут рассматривать под микроскопом, выискивая и выпячивая любой промах. А тут сам Бог велел», — отметил он.

20 сентября в Москве прошел музыкальный конкурс «Интервидение — 2025». Победителем стал Дык Фук из Вьетнама. Артист забрал главный приз — хрустальный кубок и 30 миллионов рублей.

Изначально на сцену должны были выйти участники из 23 стран. Однако уже по ходу финала стало известно, что певица VASSY, представляющая США, но имеющая также австралийское гражданство, не выступит. Отмена произошла «по независящим от организаторов и делегации США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии».

Ранее Фадеев оценил отказ Shaman от соревнования в «Интервидении».