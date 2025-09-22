В ОП назвали главное отличие «Интервидения» от «Евровидения»

Музыкальный конкурс «Интервидение» не превратился в политизированное мероприятие, а продемонстрировал многообразие современной музыки. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.

«На «Евровидении» сейчас все одинаковые, одна ритмика, все одинаковые. А здесь было показано многообразие культур, какая есть музыка в других странах. Это очень важно», — подчеркнул Гаспарян.

Он не исключил, что в будущем в конкурсе примут участие гораздо больше стран.

«Интервидение — 2025» состоялось 20 сентября в Москве. Победителем стал Дык Фук из Вьетнама. Артист забрал главный приз — хрустальный кубок и 30 млн рублей.

Изначально на сцену должны были выйти участники из 23 стран. Однако уже по ходу финала стало известно, что певица VASSY, представляющая США, но имеющая также австралийское гражданство, не выступит. Отмена произошла «по независящим от организаторов и делегации США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии».

Ранее Лавров заявил о попытках сорвать «Интервидение».