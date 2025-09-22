На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Волан-де-Морт может сменить пол в новом «Гарри Поттере»

У телеканала HBO появилось желание сделать Волан-де-Морта женщиной
Warner Bros. Pictures

Главный злодей Волан-де-Морт может сменить пол в предстоящем сериале телеканала HBO о приключениях волшебника Гарри Поттера. Об этом сообщает GameReactor со ссылкой на обычного надежного голливудского инсайдера Дэниела Рихтмана.

Согласно информации Рихтмана, у канала появилось желание пригласить на роль злого колдуна женщину. Инсайдер уточнил, что были проведены кастинги на эту роль как для мужчин, так и для женщин.

Автор оригинальных книг о Гарри Поттере британская писательница Джоан Роулинг известна своим негативным отношением к смене пола.

Премьера сериала по «Гарри Поттеру» от HBO запланирована на начало 2027 года. Шоу будет состоять из семи сезонов, в соответствии с количеством романов в цикле. Роли Гарри, Рона и Гермионы исполнят молодые актеры Доминик Маклафлин, Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон.

В середине августа стало известно, кто сыграет членов семейства Уизли в сериале по «Гарри Поттеру».

Ранее Риз Уизерспун рассказала о пережитом насилии.

