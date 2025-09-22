На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Группа t.A.T.u. раскрыла истинные причины распада: «Разругались в хламину»

Участницы группы t.A.T.u.: коллектив распался, потому что мы бесили друг друга
Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Участницы группы t.A.T.u. Юлия Волкова и Лена Катина рассказали на «Шоу Воли», что их возвращение на сцену стало результатом многочисленных просьб как от менеджеров, так и от поклонников.

По словам знаменитостей, современные реалии и ограничения повлияли на репертуар и образ группы — в том числе на хит «Я сошла с ума».

«Я сошла с ума поется на английском языке. Смысл там такой же, но не в такой, наверное, откровенной форме <...> Поцелуи на сцене мы тоже уже не делаем, потому что нам не по 15 лет… У нас уже взрослые дети», — отметила Волкова.

Причина распада коллектива, по признанию участниц, кроется в личных разногласиях, которые обострились с возрастом.

«Приходит такой период, когда ты взрослеешь. Короче, когда уже друг друга бесишь. Мы просто разругались в хлам», — откровенно рассказали исполнительницы.

В сентябре 2022 года t.A.T.u выступили в Минске после 9 лет перерыва. Во время концерта девушки исполнили три своих хита: All The Things She Said, «Не верь, не бойся, не проси» и «Нас не догонят». В августе 2025 года анонсировали новые концерты. Группа готовится к мировому туру при поддержке британского музыканта Стинга.

Ранее сообщалось, что экс-вокалистка Hi-Fi должна полмиллиона государству.

