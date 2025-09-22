На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

У звезды рэп-баттлов ХХОС умерла двухмесячная дочь: «Боль адская»

Рэпер ХХОС рассказал о смерти двухмесячной дочери
true
true
true
close
konvsdl/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Баттл-рэпер ХХОС (настоящее имя Константин Лопатин) рассказал о смерти двухмесячной дочери Дианы. Информация об этом появилась в его Telegram-канале.

По словам ХХОС, врачи предположили, что у Дианы мог быть «скрытый вирус».

«Прости, что мы были вместе так мало. <...> Это такая боль адская», — пишет Лопатин.

Друзья артиста объявили сбор средств после смерти Дианы, однако вскоре карту заблокировали.

ХХОС (Хип-Хоп Одинокой Старухи) — чемпион второго сезона «Versus: Fresh Blood». Два месяца его дочери исполнилось 17 сентября.

Накануне заслуженный артист России Леонид Агутин рассказал о смерти своей матери — Людмилы Леонидовны. По словам Агутина, он знал, что когда-нибудь это неизбежно произойдет, но не верил.

Ранее умер кинооператор «Ленфильма» Юрий Шайгарданов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами