На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Умер кинооператор «Ленфильма» Юрий Шайгарданов

Оператор-постановщик «Ленфильма» Шайгарданов ушел из жизни на 72-м году жизни
true
true
true
close
Shutterstock

Заслуженный деятель искусств России, кинооператор и член Союза кинематографистов Юрий Шайгарданов скончался в возрасте 71 года. Об этом сообщил Союз кинематографистов РФ на своем сайте.

«От нас ушел большой художник и близкий, родной человек. Сказать, что мы скорбим — мало. Мы тяжело переживаем это наше общее горе. Выражаем соболезнования семье и многочисленным друзьям Юры», — говорится в сообщении.

Шайгарданов родился 29 июля 1954 года в ПМС-38 между станциями Шакша и Уфа. Он окончил школу в 1971 году, после чего начать работать ассистентом оператора и оператором на Мордовском кинокорреспондентском пункте. В 1983 году будущий заслуженный деятель искусств окончил операторский факультет ВГИКа. В 1987 году Шайгарданов началу работу оператора-постановщика киностудии «Ленфильм».

Оператор участвовал в съемках фильмов «Собачье сердце», «Бродячий автобус», «Циники», «Магнитные бури» и других. В 1993 году он стал одним из основателей Ассоциации российских кинооператоров.

Ранее умер оператор Емельяновс, снявший комедию «Три плюс два».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами