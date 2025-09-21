Умер кинооператор «Ленфильма» Юрий Шайгарданов

Заслуженный деятель искусств России, кинооператор и член Союза кинематографистов Юрий Шайгарданов скончался в возрасте 71 года. Об этом сообщил Союз кинематографистов РФ на своем сайте.

«От нас ушел большой художник и близкий, родной человек. Сказать, что мы скорбим — мало. Мы тяжело переживаем это наше общее горе. Выражаем соболезнования семье и многочисленным друзьям Юры», — говорится в сообщении.

Шайгарданов родился 29 июля 1954 года в ПМС-38 между станциями Шакша и Уфа. Он окончил школу в 1971 году, после чего начать работать ассистентом оператора и оператором на Мордовском кинокорреспондентском пункте. В 1983 году будущий заслуженный деятель искусств окончил операторский факультет ВГИКа. В 1987 году Шайгарданов началу работу оператора-постановщика киностудии «Ленфильм».

Оператор участвовал в съемках фильмов «Собачье сердце», «Бродячий автобус», «Циники», «Магнитные бури» и других. В 1993 году он стал одним из основателей Ассоциации российских кинооператоров.

Ранее умер оператор Емельяновс, снявший комедию «Три плюс два».