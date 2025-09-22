На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Шура откровенно высказался о личной жизни: «Не случилось любви»

Певец Шура заявил, что занят работой и не нашел вторую половину
Victor Klyushkin/Global Look Press

Певец Шура (настоящее имя) на своем юбилейном концерте откровенно высказался о личной жизни. Его цитирует «Пятый канал».

В ответ на соответствующий вопрос журналиста Шура заявил, что любит свою собаку и Родину, а вторую половину не нашел.

«Не случилось любви у меня в эти годы. Если про вторую половинку — нет», — сказал он.

50-летний Шура добавил, что занят работой.

Также в беседе с прессой Шура назвал себя матерщинником. На концерте в честь своего юбилея он признался, что ругается матом на корпоративах, предварительно интересуясь, есть ли в зале дети. Кроме того, он выступил против некоторых случаев «запикивания» нецензурных слов в эфире — по словам Шуры, это не всегда хорошо для артиста.

Ранее Шура рассказал, что его приняли за двойника на концерте в Ставрополе.

