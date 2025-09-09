На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ставрополе усомнились в подлинности Шуры на его концерте

Певец Шура посмеялся над тем, что его приняли за двойника на концерте
true
true
true
close
Photoagency Interpress/Global Look Press

Певец Шура рассказал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что его приняли за двойника на концерте в Ставрополе.

Шура опубликовал ролик блогерши по имени Анастасия. В нем на концерте певца девушка повстречала женщину, которая усомнилась в подлинности артиста на сцене. Она была уверена, что выступает не Шура. Об этом она громко заявляла весь концерт. Анастасия и ее подруга поддержали женщину и начали скандировать «Это не Шура!».

«Это видео сделало мой день! Вот с такими эмоциями прошел мой концерт в Ставрополе», — прокомментировал ролик певец.

В июле певец Шура сообщил, что поклонник подарил ему лабубу. Когда артист раскрыл пакет, то обнаружил, что у игрушки его лицо. Певец очень сильно удивился, так как не ожидал кастомную куклу. Певец назвал подарок «офигенным» и поблагодарил фаната.

В июне Шура признался, что вскоре планирует стать бизнесменом и открыть небольшое кафе. По его словам, он и так хорошо зарабатывает и собирает толпы поклонников на концертах, однако планирует идти дальше.

Ранее Мадонне подарили торт-лабубу с грудью.

