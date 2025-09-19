«Мат — это наше все»: Шура выступил против запикивания нецензурных слов

Певец Шура (настоящее имя Александр Медведев) назвал себя матерщинником. Об этом пишет издание Super.

На концерте в честь своего 50-летия он признался, что ругается матом на корпоративах, предварительно интересуясь, есть ли в зале дети.

«Мы никогда не откажемся от нашего национального языка. Мат — это наше все, русское», — говорит Шура.

Также он выступил против некоторых случаев «запикивания» нецензурных слов в эфире — по словам Шуры, это не всегда хорошо для артиста.

В сентябре председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что депутаты Госдумы не планируют направлять запрос в Роскомнадзор с требованием запретить группу «Сектор Газа» из-за нецензурной лексики в песнях.

Ранее в России предложили запретить группу «Воровайки» из-за песни «Хоп, мусорок».