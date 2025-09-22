Российский кинопрокат захватили экранизации ужасов

«Дракула» Люка Бессона с 115,1 млн рублей возглавил прокат в России и СНГ

Лидером российского кинопроката остался готический фильм ужасов «Дракула», снятый Люком Бессоном по одноименному роману Брэма Стокера. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Фильм о трагической истории любви принца Влада II к жене заработал в России и СНГ за прошедший уикенд 115,1 млн руб.

На второй строчке рейтинга со сборами в 110,6 млн руб. оказалась еще одна экранизация. Триллер с элементами ужасов «Долгая прогулка» снят по роману Стивена Кинга и рассказывает о ежегодном соревновании, в котором 50 молодых людей должны двигаться со скоростью выше 5 км/ч ради денег и исполнениях всех желаний.

Тройку лидеров, как и неделю назад, замыкает мультфильм «Зверопоезд» (45,2 млн руб.). В ленте домашние питомцы во главе с изобретательным енотом противостоят мстительному барсуку Гансу.

В топ-5 также попали японское аниме с красивой визуальной составляющей «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» (в странах СНГ, без РФ и Белоруссии, картина собрала 20,2 млн руб.) и фантастический боевик с Томом Фэлтоном «Альтер» о гении в инвалидном кресле (15 млн руб.).

Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков уже посмотрел не только «Долгую прогулку», но и четвертую часть оккультной франшизы «Заклятие», и рассказал, почему на эти хорроры стоит идти в кино.

Ранее стало известно о выходе на экраны одного из лучших российских фильмов 2020-х.