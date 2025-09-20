«Филателия» — один из лучших российских фильмов 2020-х. Вот почему его стоит увидеть в кино

В кино выходит фильм Натальи Назаровой «Филателия» — последняя работа постановщицы, которая скончалась в апреле 2025 года в возрасте 55 лет. Это трогательная история о хрупкой девушке с ДЦП и харизматичном моряке дальнего плавания. Главные роли в ленте, которая победила на фестивале «Окно в Европу — 2024», исполнили Алина Ходжеванова и Максим Стоянов. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, почему не стоит пропускать «Филателию» на большом экране.

В жизни редко все выходит, как задумано. Постановщица Наталья Назарова, несмотря на прогрессировавший рак, не задумывала фильм «Филателия» как прощальный. Но он им стал. В апреле 2025 года Назарова скончалась, не дожив до 56 лет . Это произошло через полгода после премьеры «Филателии» на «Окне в Европу», откуда лента увезла гран-при, награду от кинокритиков и специальный отдельный приз «за пронзительный актерский дуэт» Алины Ходжевановой и Максима Стоянова.

В этом дуэте персонаж Стоянова должен был выступить противоположностью героини Ходжевановой, но и тут все вышло немного иначе. Харизматичный моряк Петя внезапно пришвартовывается в жизни Яны — одинокой мурманской девушки, которая работает на почте, собирает марки и старается не унывать посреди реальности, где не жалуют людей с ДЦП . Пришвартовывается — и так же внезапно обнаруживает, что у них много общего: у него то же больное сердце (фигурально и буквально), та же хромота (Стоянов где-то травмировал ногу, пришлось переписывать сценарий). Та же, в общем, поломанность жизнью.

close Кадр из фильма «Филателия» (2025) Киностудия Соль

«Филателия» стала последней картиной Назаровой — и неотделима теперь от этого контекста . От житейских Петиных реплик про то, что мы все скоро умрем, что неизвестно, кому сколько отведено, внутри все холодеет, поскольку эти слова рефлекторно воспринимаются как отпечаток страшного предчувствия. Но предчувствие, ожидание — не страшные, а вообще — пронизывают весь маленький мирок «Филателии». Тут ждут всегда и всего: писем с другого конца света, родных и любимых из долгих рейсов, заветных выпусков новостей, модернизации почтового отделения. И редко чего-то дожидаются.

Одним из центральных образов в ленте выступают окна — через них герои смотрят на другую, чужую жизнь, до которой будто бы вот-вот получится дотянуться, которую наконец удастся пощупать (у Назаровой многое направлено на усиление, но не на удовлетворение этой жажды тактильности: от имитации пленочного зерна до соблюдения платонического формата отношений Яны и Пети). Почтовые марки, закономерно часто попадающие в кадр, при окнах настоящих служат метафорической рифмой — это маленькие окошки в параллельные миры, которые героиня Ходжевановой трепетно хранит.

close Кадр из фильма «Филателия» (2025) Киностудия Соль

Одной из первых работ Назаровой по ту сторону камеры стал сценарий к фильму «Русалка», написанный в соавторстве с режиссеркой-дебютанткой Анной Меликян. «Филателия» кажется антитезой этой урбанистической сказки в духе «Амели» — про девочку с российского юга, которая сперва тоже, как Яна, ждала папу из моря, а потом наслала на родной дом ураган, отправилась покорять Москву и злополучно влюбилась в депрессивного рекламщика (болезненно привычное амплуа Евгения Цыганова).

В «Филателии» девочка с российского севера никуда не отправляется, никаких ураганов не насылает и вместо этого сама словно подчиняется окружающей ее стихии, врастает в пейзаж (блестящая работа операторки «Воздуха» Натальи Макаровой). Яна пассивна, ей вся жизнь досталась по наследству (от матери — ожидательность, от отца — коллекционирование марок), но Назарова не выписывает эту пассивность как порок. История Яны — в какой-то степени парафраз гриновских «Алых парусов», откуда вымыло всю феерию и сказку, а образовавшуюся пустоту заполнило северное сияние.

close Кадр из фильма «Филателия» (2025) Киностудия Соль

Это хрустальное кино, выдержанное в завораживающих цветах авроры — и оттого парадоксально светлое; теплое и холодное, хрупкое и сильное одновременно; смешное — и разбивающее сердце . В нем нет балабановской неотвратимости «Простого карандаша», первого сольного полного метра Назаровой, но есть место чуду: «Филателию» где-то в середине озаряет магическим реализмом (как известно, теплолюбивые светлячки на севере не водятся, но сюда каким-то образом залетают). Чуду — а значит, и надежде.

Как поет Виктория Иванова в парализующей колыбельной на стихи Александра Галича, «ты, дружок, до зари ясным светом гори и свети нам, свети, чтоб не сбиться с пути». Наталья Назарова оставила после себя фильм-светлячок. Он будет нам светить.

close Кадр из фильма «Филателия» (2025) Киностудия Соль

Название: «Филателия»

Дата премьеры: 14 августа 2024 года (32-й фестиваль российского кино «Окно в Европу», Выборг)

Дата выхода в прокат: 25 сентября 2025 года

Где смотреть: в кино

Продолжительность: 99 минут (прокатная версия) / 116 минут (режиссерская версия)

Режиссер: Наталья Назарова

В ролях: Алина Ходжеванова, Максим Стоянов, Ирина Носова, Илья Носков, Олеся Иванцова