«Ярик, что это было?»: Бузова о поступке Shaman на «Интервидении»

Певица Бузова призналась, что не понимает поступок Shaman на «Интервидении»

Певица Ольга Бузова в Telegram-канале возмутилась поступку Shaman (Ярослав Дронов) на «Интервидении».

Дронов попросил жюри не оценивать его выступление на конкурсе «Интервидение», отметив, что Россия «уже победила».

«Ярик, что это было? Как вам этот «благородный» поступок?» — спросила Бузова.

Артистка призналась, что ей наиболее понравились выступления участников из России, Белоруссии и Китая. Бузова рассказала, что не понимает решение Shaman снять себя с голосования.

«Вся страна ждала этого дня и болела», — заявила исполнительница.

Финал соревнования прошел вечером 20 сентября на концертной площадке Live Arena в Москве. Победу одержал Дык Фук с песней Phu Dong Thien Vuong, уже ставшей хитом на его родине. На втором месте оказался Кыргызстан: его представляла группа Nomad с песней «Жалгыз сага» («Только тебе»). А замкнул тройку лидеров Катар.

Дык Фук заявил, что у него было бы меньше шансов на победу в «Интервидении» с Shaman. Артист назвал Дронова сильным конкурсантом. Он похвалил выступление и вокальные данные Shaman.

Ранее в Госдуме оценили результаты «Интервидения».