«Сидит, как сыч, в квартире»: Михаил Ефремов передумал разводиться с женой

«КП»: актер Михаил Ефремов передумал разводиться с женой после 23 лет брака

Актер Михаил Ефремов продолжает оставаться в официальном браке со своей пятой супругой, звукорежиссером Софьей Кругликовой. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на друзей артиста.

Как сообщают источники, новость о разводе и раздельном проживании звездной пары не соответствует действительности — супруги не подавали заявление о расторжении брака. Близкие Ефремова считают, что фейковую информацию распространили «недруги актера, которые не хотят, чтобы он вернулся на сцену».

На данный момент Ефремов активно работает над несколькими проектами: он принял три предложения о съемках, ожидает новых театральных предложений и планирует участие в гастрольной деятельности. Актер ведет закрытый образ жизни, бросил пить и все время уделяет подготовке к ролям.

«Ему не хочется сейчас никаких застолий, дружеских посиделок. Он перестал общаться с друзьями, сидит, как сыч, в квартире. Все переговоры по работе ведет лично, команды у него нет», — отметил продюсер Евгений Морозов.

С актрисой театра «Современник» Дарьей Белоусовой, с которой Ефремову приписывают роман, актера связывают давние отношения.

«Они с Дарьей на одной волне. Надо понять, что будет предтечей интимных отношений с женщиной, что вы будете обсуждать в спальне: Гуччи или Станиславского. Про Станиславского Ефремову интереснее...» — отметил он.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

