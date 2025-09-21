Иосиф Пригожин не посмотрел «Интервидение»

Продюсер Иосиф Пригожин заявил в беседе с Daily Storm, что не смотрел «Интервидение».

Пригожин отметил, что у него не было времени на просмотр конкурса. Тогда он находился в самолете.

«Вы думаете, что все живут только «Интервидением», что ли? Даже люди, которые работают в этой отрасли?» — отметил шоумен.

В феврале Пригожин заявлял, что «Интервидение» может стать культурным мостом между Россией и остальным миром. По мнению продюсера, на конкурс нужно было приглашать исполнителей из разных стран, не разделяя их на «дружественные» и «недружественные».

Финал соревнования прошел вечером 20 сентября на концертной площадке Live Arena в Москве. Победу одержал Дык Фук с песней Phu Dong Thien Vuong, уже ставшей хитом на его родине. На втором месте оказался Кыргызстан: его представляла группа Nomad с песней «Жалгыз сага» («Только тебе»). А замкнул тройку лидеров Катар. От этой страны выступила певица, композитор и актриса Дана Аль-Мир с зажигательной композицией на арабском языке Huwa Dha Anta («Это именно ты»).

Ранее победитель «Интервидения» рассказал, как ему помог Shaman.