Юрий Лоза о победителе «Интервидения»: «Не убедил»

Певец Юрий Лоза в Telegram-канале прокомментировал прошедший конкурс «Интервидение».

По словам Лозы, компьютерные спецэффекты конкурса выглядели «дорого-богато», а вот к звуку возникли вопросы. Исполнитель заявил, что вокал и музыка были тише, чем голоса ведущих. Музыкант добавил, что участниками «Интервидения» стали те, кого он и предполагал.

По его мнению, приехали те певцы, кто не планирует гастроли в странах, плохо относящихся к России.

«Соответственно, на призывы Лаврова не откликнулись «братья славяне», и даже ни Армения, ни Грузия, ни Азербайджан своих артистов не представили. Вьетнамец лично меня не убедил, но я и не ждал, что мнение членов жюри совпадет с моим. Я до сих пор не понимаю, что они оценивали – вокал, песню или номер», — заявил артист.

В 2025 году финал соревнования прошел вечером 20 сентября на концертной площадке Live Arena в Москве. Победу одержал представитель Вьетнама Дык Фук с песней Phu Dong Thien Vuong. На втором месте оказался Кыргызстан: его представляла группа Nomad с песней «Жалгыз сага» («Только тебе»). А замкнул тройку лидеров Катар.

