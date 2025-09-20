На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве стартовал международный музыкальный конкурс «Интервидение»

На «Live Арене» в Москве начался конкурс «Интервидение»
Сергей Булкин/фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»

В Москве на Live Арене стартовал международный музыкальный конкурс «Интервидение». Об этом сообщает РИА Новости.

Телеведущая Яна Чурикова в беседе с журналистами перед началом музыкального соревнования рассказала, что голосование жюри на конкурсе пройдет через систему ранжирования, разработанную математиком Фуадом Алескеровым.

Эта система переводит ранги участников в баллы для объективного и справедливого определения победителей. Членам жюри выдали планшеты для голосования, чтобы они составили свою систему предпочтений.

«Соответственно, от самого высокого, самого крутого, по их мнению, до наименее крутого. Вот так они будут их распределять, в порядке своих предпочтений», — рассказала она.

Россию на конкурсе «Интервидение» представляет Ярослав Дронов, более известный как Shaman. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Ранее Shaman развеял переживания поклонников после пропажи с «Интервидения».

