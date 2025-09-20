Shaman развеял переживания поклонников после пропажи с «Интервидения»

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов), представляющий Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», вышел на красную дорожку на Live Арене в Москве. Об этом сообщает NEWS.ru.

Таким образом он развеял переживания поклонников после своей «пропажи» — он не появился перед камерами вместе с остальными участниками, предпочтя выйти отдельно вместе с участником от Саудовской Аравии.

Перед камерами артист прокричал фразу «Я — русский» — цитату из своего хита.

Международный конкурс эстрадной песни «Интервидение — 2025» состоится уже совсем скоро. На сцену выйдут представители 23 стран, а Россию представит Shaman. Участники поборются за хрустальный кубок и приз в 30 млн рублей.

Когда и где пройдет шоу, где смотреть прямой эфир, кто участвует, а кто отказался от конкурса, и почему США сменили артиста за три дня до выступления — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Бузова заявила о желании участвовать в «Интервидении» и покорить мир.