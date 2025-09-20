На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Джефф Монсон создал сценарий фильма о России

Боец ММА Монсон написал сценарий фильма о России и спорта
close
РИА Новости

Американский и российский боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон создал сценарий фильма о России. Об этом сообщает ТАСС.

Беседуя с журналистами в рамках Первого международного экономического форума в Цхинвале, Монсон уточнил, что фильм будет о спорте.

«Я написал большой сценарий к фильму», — подтвердил спортсмен.

В 2013 году Монсон переехал в Россию, в 2018 получил российский паспорт, а в 2023 году перестал быть гражданином США.

19 июня 2024 года в Москве спортсмен принял ислам, объяснив это поддержкой палестинских арабов.

Накануне звезда итальянской оперы, лауреат премии «Грэмми» Витторио Григоло назвал причину выступать в России. По словам Григоло, он действительно любит бывать в России, потому что публика очень тепло принимает артиста. Кроме того, певцу нравится российская культура.

Ранее сообщалось, что в ДНР открыли памятник Пускепалису в день памяти актера.

