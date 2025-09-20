На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ДНР открыли памятник Пускепалису в день памяти актера

В Донецке напротив академического театра поставили памятник актеру Пускепалису
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

В ДНР поставили памятник заслуженному артисту РФ Сергею Пускепалису. Как сообщает ТАСС памятник появился в Донецке в названном в честь актера сквере.

Сквер имени Пускепалиса расположен напротив Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра им. М. М. Бровуна.

На открытие памятника в Донецк в день памяти отца приехал сын Пускепалиса Глеб.

«Тот момент, когда создаются скверы памяти, барельефы тех людей, в чье время мы живем, — это тот самый момент созидания в нашей жизни и нашей истории», — сказал Глеб Пускепалис.

Монумент представляет собой гранитную плиту на постаменте. На плите закреплена табличка с портретом Пускепалиса и его цитатой: «Если не можешь изменить обстоятельства — перестройся, но никогда не прогибайся. Из минусов всегда делай плюсы, из недостатков — достоинства».

Кроме того, на табличке размещен орден Мужества, которым посмертно награжден Пускепалис.

В 2021 году в Донбассе прошли гастроли Волковского театра, выезд актеров был осуществлен на личные средства Пускепалиса.

Сергея Пускепалиса не стало три года назад в ДТП.

Накануне вдвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова раскрыла сумму, которую родственники баскетболиста потратили на памятник.

Ранее на памятнике у могилы Маслякова нашли необычную деталь.

