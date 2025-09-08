Стала известна стоимость памятника Янису Тимме

Семья Яниса Тиммы потратила более €20 тысяч на памятник баскетболисту

Адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова в беседе с Super раскрыла сумму, которую родственники баскетболиста потратили на памятник.

По словам Гавриловой, плита обошлась семье Тиммы в более €20 тысяч (1,9 млн рублей по текущему курсу – «Газета.Ru»). Адвокат отметила, что бывшая жена спортсмена, певица Анна Седокова, не участвовала в установке памятника.

«Сторона Анны Седоковой не дала ни гроша», — заявила адвокат.

Постамент расположен на родине матери Тиммы Аусмы в Краславском районе. На плите изображен баскетбольный мяч и крылья.

Тиммы не стало 17 декабря 2024 года — в ночь после дня рождения его бывшей супруги Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с певицей.

22 января адвокат Андрей Алешкин заявил, что друзьям Яниса Тиммы может грозить уголовное дело в России. После кончины Тиммы некоторые его друзья — Марк Пугачев и Гатис Лининьш — стали публично обвинять певицу Анну Седокову в причастности к трагедии с экс-супругом.

Ранее в Латвии назначили психиатрическую экспертизу по делу о Янисе Тимме.