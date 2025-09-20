Яна Чурикова рассказала, что ждет победителя «Интервидения»

Телеведущая Яна Чурикова рассказала, что ждет победителя международного песенного конкурса «Интервидение». Об этом сообщает «Пятый канал».

По ее словам, после финального шоу состоится большая пресс-конференция с победителем. Победитель придет на награждение с хрустальной наградой и пообщается с журналистами, добавила комментатор конкурса.

«Поверьте, все то, что мы сейчас переживаем, запомнится на всю жизнь», — заверила Чурикова.

Денежное вознаграждение за победу на «Интервидении» составит 30 млн рублей.

Международный конкурс эстрадной песни «Интервидение — 2025» пройдет 20 сентября. На сцену выйдут представители 23 стран, а Россию представит Shaman. Участники поборются за хрустальный кубок и приз в 30 млн рублей.

Когда и где пройдет шоу, где смотреть прямой эфир, кто участвует, а кто отказался от конкурса, и почему США сменили артиста за три дня до выступления — в материале «Газеты.Ru».

Ранее бразильские участники «Интервидения» поделились впечатлениями от поездки в Россию.