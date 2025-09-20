На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Shaman назвал своего главного конкурента на «Интервидении»

Певец Shaman признался, что считает лишь себя конкурентом на «Интервидении»
kcna.kp

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) раскрыл в программе «Доброе утро» главный принцип своей предконцертной подготовки. По словам артиста, его основной соперник — это он сам.

«Когда ты можешь побороть самого себя, в том числе и волнение, которое абсолютно лишнее, нужно сохранить только трепет — вот тогда это действительно победа», — подчеркнул исполнитель.

Перед выступлением, отметил Дронов, он уделяет особое внимание отдыху и планирует хорошо выспаться. Артист опровергает эффективность мифов о чудодейственных средствах для голоса, таких как сырое яйцо, и настаивает, что лучший помощник в подобных ситуациях — это полноценный отдых.

«Единственная традиция, которая всегда со мной, — перед выходом перекреститься три раза», — заявил певец.

«Интервидение» пройдет 20 сентября в 20:00 на площадке Live Арена в Москве. Россию на конкурсе представит певец Shaman, а в состав жюри войдет народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко. На сцену выйдут представители 23 стран.

Накануне конкурса глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина выразила поддержку своему возлюбленному Shaman. Она опубликовала совместный снимок с артистом в Telegram-канале, который сопровождался двумя эмодзи — изображением мускулов и сердца в цветах российского флага.

Ранее Шнуров заявил, что его злят жалующиеся на тяжелую работу коллеги.

