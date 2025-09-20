Shaman назвал своего главного конкурента на «Интервидении»

Певец Shaman признался, что считает лишь себя конкурентом на «Интервидении»

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) раскрыл в программе «Доброе утро» главный принцип своей предконцертной подготовки. По словам артиста, его основной соперник — это он сам.

«Когда ты можешь побороть самого себя, в том числе и волнение, которое абсолютно лишнее, нужно сохранить только трепет — вот тогда это действительно победа», — подчеркнул исполнитель.

Перед выступлением, отметил Дронов, он уделяет особое внимание отдыху и планирует хорошо выспаться. Артист опровергает эффективность мифов о чудодейственных средствах для голоса, таких как сырое яйцо, и настаивает, что лучший помощник в подобных ситуациях — это полноценный отдых.

«Единственная традиция, которая всегда со мной, — перед выходом перекреститься три раза», — заявил певец.

«Интервидение» пройдет 20 сентября в 20:00 на площадке Live Арена в Москве. Россию на конкурсе представит певец Shaman, а в состав жюри войдет народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко. На сцену выйдут представители 23 стран.

Накануне конкурса глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина выразила поддержку своему возлюбленному Shaman. Она опубликовала совместный снимок с артистом в Telegram-канале, который сопровождался двумя эмодзи — изображением мускулов и сердца в цветах российского флага.

Ранее Шнуров заявил, что его злят жалующиеся на тяжелую работу коллеги.