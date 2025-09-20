На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Меня это дико злит!»: Шнуров резко осадил коллег-артистов

Музыкант Сергей Шнуров заявил, что его злят жалующиеся на тяжелую работу коллеги
Владимир Астапкович/РИА Новости

Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров осудил коллег-артистов, которые жалуются на сложности в работе. Его слова передает ТАСС.

Такое заявление Шнуров сделал после собственного опыта работы в костюме для захвата движений при создании цифровой копии для проекта «Высоцкий. Высота». Ему пришлось носить костюм на протяжении нескольких часов. Музыкант считает, что труд артиста несопоставим с работой шахтеров.

«Когда артисты начинают говорить, что им тяжело, меня это дико злит. Потому что тяжело работать в шахте в Норильске. Вот это тяжело. А в костюме два часа постоять, ну что это?» — высказался он.

Также Шнуров заявил, что не воспринимает развитие цифровых технологий как угрозу. Он уверен, что ИИ не сможет заменить настоящие таланты.

До этого продюсер Сергей Дворцов рассказывал в беседе с изданием «Абзац», что лидер группы «Ленинград» получает 12–13 миллионов рублей за обычный концерт. Он отмечал, что сумма гонорара Шнурова за корпоративы может доходить до 20 миллионов рублей. По словам эксперта, лидер «Ленинграда» считается одним из самых высокооплачиваемых артистов России.

Ранее сообщалось, что Елена Малышева пристыдила гостя Первого канала.

