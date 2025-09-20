За сутки до начала «Интервидения» были проданы все билеты

Билеты на финал «Интервидения» раскупили за сутки до начала конкурса

За сутки до начала финального шоу международного песенного конкурса «Интервидение» были распроданы все билеты. Об этом сообщает РИА Новости.

Мероприятие пройдет 20 сентября в 20:00 на площадке Live Арена в Москве. Россию на конкурсе представит певец Shaman, а в состав жюри войдет народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко. На сцену выйдут представители 23 стран.

Еще два дня назад, отмечает РИА Новости, в продаже оставались билеты в середине амфитеатра за партером стоимостью 50 тыс. рублей. Старт продаж билетов на финал «Интервидения» состоялся 1 августа на Манежной площади в Москве, а дополнительная волна была запущена 22 августа.

До этого сообщалось, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила поддержку своему возлюбленному, популярному исполнителю Shaman накануне «Интервидения» Она опубликовала совместный снимок с артистом в Telegram-канале, который сопровождался двумя эмодзи — изображением мускулов и сердца в цветах российского флага.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов признался, что считает певца Shaman своим другом.