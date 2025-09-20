На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
За сутки до начала «Интервидения» были проданы все билеты

Билеты на финал «Интервидения» раскупили за сутки до начала конкурса
Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

За сутки до начала финального шоу международного песенного конкурса «Интервидение» были распроданы все билеты. Об этом сообщает РИА Новости.

Мероприятие пройдет 20 сентября в 20:00 на площадке Live Арена в Москве. Россию на конкурсе представит певец Shaman, а в состав жюри войдет народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко. На сцену выйдут представители 23 стран.

Еще два дня назад, отмечает РИА Новости, в продаже оставались билеты в середине амфитеатра за партером стоимостью 50 тыс. рублей. Старт продаж билетов на финал «Интервидения» состоялся 1 августа на Манежной площади в Москве, а дополнительная волна была запущена 22 августа.

До этого сообщалось, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила поддержку своему возлюбленному, популярному исполнителю Shaman накануне «Интервидения» Она опубликовала совместный снимок с артистом в Telegram-канале, который сопровождался двумя эмодзи — изображением мускулов и сердца в цветах российского флага.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов признался, что считает певца Shaman своим другом.

