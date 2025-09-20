На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Рад, что ему дали заслуженного»: стало известно, c кем из депутатов Госдумы дружит Shaman

Депутат Госдумы Сергей Миронов признался, что считает певца Shaman своим другом
Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что планирует болеть за певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) на предстоящем международном конкурсе «Интервидение». Его слова передает ТАСС.

«Он мой друг. И я рад тому, что в свое время я выступил с инициативой, чтобы ему дали заслуженного артиста. И ему дали такое звание», — отметил парламентарий.

По мнению Миронова, у Дронова есть все шансы на победу, поскольку артист обладает великолепным голосом и хорошо держится на сцене. Миронов назвал Shaman большим профессионалом с четырьмя высшими музыкальными образованиями.

Парламентарий отметил, что планирует лично следить за ходом конкурса по телевидению. Миронов верит, что музыкальный проект имеет большие перспективы.

«Думаю, что наше «Интервидение» рано или поздно вытеснит «Евровидение», — уточнил он.

Международный конкурс эстрадной песни «Интервидение — 2025» состоится уже совсем скоро. На сцену выйдут представители 23 стран, а Россию представит Shaman. Участники поборются за хрустальный кубок и приз в 30 млн рублей.

Когда и где пройдет шоу, где смотреть прямой эфир, кто участвует, а кто отказался от конкурса, и почему США сменили артиста за три дня до выступления — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Пригожин призвал Shaman к смене псевдонима.

