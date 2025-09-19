От воспитателя до фейсконтрольщицы: звезда Comedy Woman освоила неожиданные профессии

Артистка Сысоева призналась, что до сцены работала на фейсконтроле в клубе

Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева призналась, что после переезда в Москву ей пришлось освоить неожиданные профессии. Об этом комикесса рассказала в рамках проекта телеканала «Ключ» под названием «5 книг».

В беседе с ведущим, писателем Александром Цыпкиным, Сысоева отметила, что переехала из Красноярска в Москву в 21 год. В проект Comedy Woman будущая звезда попала не сразу.

«Я работала воспитателем в детском саду. У меня есть музыкальное образование, закончила музыкальную школу, поэтому в детских садах я могу быть учителем музыки. Ночная работа у меня была. Я работала фейсконтрольщицей в клубе», — вспоминает она.

Параллельно, продолжила 41-летняя Сысоева, она занималась собственными проектами, организацией праздников.

«На какие-то праздники я искала 13 оленей, на какие-то — людей, которые могут достать три бочки меда», — делится она.

Также Сысоева заявила, что открыто раскрывает окружающим свой возраст, поскольку считает его временем расцвета.

